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Karla mücadele ekipleri göreve hazır

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Çayırova Belediyesi, kar yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karla mücadele ekipleri göreve hazır
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Çayırova Belediyesi, kar yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı tüm hazırlıklarını tamamladı.

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Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. 74 kişinin görev yaptığı karla mücadele ekibinde; 5 kepçe traktör, 3 tuzlama robotu, 1 traktör, 4 kamyonet, 2 kamyon, 1 greyder ve 2 arazi aracı yer alıyor. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılayacak. Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek verecek olan ekipler, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapacak. Karla mücadele ekibini ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ekipmanları inceleyerek, ekip amirlerinden bilgi aldı. Kışın çetin geçeceğini vurgulayan Başkan Çiftçi, ekiplerin hazırlık halinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

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