Karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Beklenen kar yağışı sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama yapmak için teyakkuza geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, dün gece itibariyle etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesinde, Kartepe zirve yolunda nöbet tuttu. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için tuz depolama şantiyesinde 15 bin ton tuz rezervi bulunduruyor. Ekipler tuzlama kamyonu, grayder, jcb, kepçe, kar küreme ve tuzlama araçları ve tecrübeli ekibiyle bu yıl karla mücadeleye hazır.