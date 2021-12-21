Kartepe Belediyesi ekipleri kar nöbetini sürdürüyor

Zirveye çıkan Derbent yolunda kar küreme ve tuzlama yapan Kartepe Belediyesi ekipleri, yolların açık ve ulaşımın güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe’de başlayan kar yağışı ile birlikte Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için çalışmalarına başladı. Kartepe Derbent yolunda kar timi 50 personel, 3 kar küreme-tuzlama, 3 kar küreme, 3 grayder, 7 kepçe, 2 looder, 5 kamyonet, adet bakım aracı ile yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe Belediyesi ekipleri 2 farklı grup olarak merkez de Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde görevlerinin başında.

"Tedbiri ihmal etmeyin"

Ekiplerin her zaman görev başında olacağını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemizde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz yolların 7/24 açık olması için görevlerinin başındadır. Ekiplerimiz tarafından yollar açılırken, tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. Yola çıkacak olan hemşehrilerimiz ve turistlerimiz kişisel tedbirlerini de ihmal etmesinler. Türkiye’nin cazibe merkezi Kartepe’miz, bu kar sezonunda da tüm misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacaktır" dedi.