banner4556

Kartepe Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

banner4336

Kartepe Belediyesi’nde sözleşmeli ve memur statüsünde çalışanları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Kartepe Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
banner3909
banner4558

Kartepe Belediyesi’nde sözleşmeli ve memur statüsünde çalışanları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, düzenlenen törenle sosyal denge sözleşmesi imzaladı. 2022/2023 yıllarını kapsayan SDS sözleşmesi yüzde 120’lik oranla tavandan imzalandı.

İmza töreni sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "Memur arkadaşlarımızla ve işçi arkadaşlarımızla biz bir aileyiz. En güzel hizmeti de ekibimizle ailemizle birlikte yapabileceğimize inanıyoruz. İmzaladığımız sosyal denge sözleşmesinin tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Engelleri Dart Turnuvası’yla aştılar
Engelleri Dart Turnuvası’yla aştılar
  1. SPOR

banner4389

banner4349

banner3841