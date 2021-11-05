Kartepe Belediyesi’nden kestane festivali

Kartepe Kent Meydanı’nda 6 Kasım Cumartesi günü kestane festivali düzenlenecek.

Yerel sanatçıların sahne alacağı Kartepe Kestane Festivalinde alan içerisinde kurulacak olan stantlarda haşlama ve kebap kestaneler ücretsiz olarak ikram edilecek ve alanda meyve satış noktaları yer alacak. Festivalde, ilçenin maskotları Kiraz ile Kestane, yerel sanatçıların kemençe ve mini konser performansları, animasyon gösterileri, çocuk oyun grupları, mehter gösterisi gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Karadeniz ve pop müziğin sevilen sanatçılarından Ekin Uzunlar, Kartepe Kent Meydanı’nda festival misafirlerine eğlenceli saatler yaşatacak. Herkesi festivale davet eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Pandemi sebebiyle zor zamanlar geçirdik. Uzun bir süre gülmeyi, eğlenmeyi unuttuk. Tekrardan hatırlamak, moralimizi, motivasyonumuzu yüksek ve güçlü tutmamız lazım. Kestane de bizim bir değerimiz. Kartepe’nin ‘festivaller kenti’ olarak da anılması için elimizden geleni yapacağız. Onu da bir festival ile taçlandırmak istedik. Allah’ın izniyle ilkini gerçekleştireceğiz. Kestaneler bizden, eğlenmesi sizden" dedi.