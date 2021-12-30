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Kartepe Belediyesi’nden yılbaşı tedbirleri

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Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimlerine devam ederken, gereken tedbirleri de aldı.

Kartepe Belediyesi’nden yılbaşı tedbirleri
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Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimlerine devam ederken, gereken tedbirleri de aldı.

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Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde imarketlerde vatandaşın suni fiyatlarla mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri ilçe genelinde yer alan marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Aynı zamanda ekipler, 12 personel ile yılbaşında görevinin başında olacak, Kocaeli Valiliği koordinasyonunda polis ve jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışacak.

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