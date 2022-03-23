Kartepe Zirvesi için Kocaeli’ye gelen mimarlar, tarihi noktaları inceledi

Kartepe Zirvesi için 14 farklı ülkeden Kocaeli’ye gelen 25 şehir plancısı ve mimar, tarihi noktaları gezerek kent hakkında bilgi edindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, üniversite ve kurumların işbirliğinde düzenlediği uluslararası düzeydeki Kartepe Zirvesi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirecek. Zirve kapsamında 14 farklı ülkeden gelen 25 profesyonel şehir plancısı ve mimar, Kocaeli’de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Proje hazırlayacak genç mimarlar, çalışmaların yanı sıra Kocaeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarihi mekanları inceledi.

Genç mimarlar; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekanlar Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel önderliğinde Orhan Cami, Antik tiyatro sahası, Selim Sırrıpaşa Konağı ve Kapanca Sokağı gezip Kocaeli’nin tarihi noktalarını yerinde inceleyerek fikir edindi. Tarihi noktalar gezildikten sonra Bilim Merkezine geçildi. Bilim Merkezinde mimarlara Kocaeli’nin tarihi, coğrafyası, ekonomik özellikleri ve nüfus popülasyonu ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirildi.