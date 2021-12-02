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Kartepe’de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi

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Kartepe Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği tiyatro günleri "Şef Obur ile Pelin" adlı çocuk oyunu ile devam etti.

Kartepe’de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi
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Kartepe Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği tiyatro günleri "Şef Obur ile Pelin" adlı çocuk oyunu ile devam etti.

Kültür- sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günleri, "Şef Obur ile Pelin" adlı komedi çocuk oyunu ile pandemi sebebiyle verilen aradan sonra yeniden perde açtı. Şef Obur ile Pelin’in hikayesinde geçen diyaloglar minik izleyicileri güldürdü. Beslenme alışkanlıklarını konu alan oyun 40 dakika sürdü. Kartepeli minikler, tiyatro gösterisine büyük ilgi gösterdi.

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