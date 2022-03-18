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Kartepe’de ekipler görev başında

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Kartepe Belediyesi ekipleri, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe’de ekipler görev başında
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Kartepe Belediyesi ekipleri, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli’de beklenen ve etkili olan kar yağışının başlamasıyla birlikte Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timi çalışmalarına başladı. 95 personel; 3 kar küreme, 3 mini tuzlama aracı, 2 grayder, 30 kepçe, 2 looder, 5 kamyonet ile nöbetini sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında hazır durumda olan ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı. Ulaşımın rahat sağlanması için ekiplerimizle birlikte 7/24 görev başındayız. İnşallah bu kar yağışını olumsuz bir durum yaşanmadan atlatacağız. Hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları çok önemlidir. Vatandaşların kış lastiklerini takmalarını, zincirlerini yanlarında bulundurmalarını rica ediyorum" dedi.

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