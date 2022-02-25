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Kartepe’de gençler kayak eğitimi alıyor

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Kartepe Genç Akademi’de eğitim gören öğrenciler kayak eğitimi alıyor.

Kartepe’de gençler kayak eğitimi alıyor
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Kartepe Genç Akademi’de eğitim gören öğrenciler kayak eğitimi alıyor.

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın projeleri arasında yer alan Kartepe Genç Akademi’de eğitim gören öğrenciler, kayak eğitimi alıyor. 30 kişilik grup, Kartepe Kayak Merkezi’nde profesyonel eğitmenler eşliğinde eğitim alarak, kayak sporu hakkında bilgi sahibi oluyor. Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs eğitimleri sonunda yaklaşık 400 gence eğitim verilmesi hedefleniyor. Türkiye’de ilk defa Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan kayak kurslarında 10-18 yaş aralığındaki gençlere salı ve perşembe günleri eğitimler veriliyor.

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