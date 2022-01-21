Kartepe’de karne sevinci

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Yarıyıl karne töreni tüm yurtta olduğu gibi Kartepe’de de düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi. Eşref Uslu İlkokulu’nda düzenlenen törene Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Okul Müdürü Rahmi Özgenç, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Eşref Uslu İlkokulu’nda düzenlenen yarıyıl karne töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Rahmi Özgenç’in konuşması sonrasında söz alan Mustafa Kocaman, "Karne heyecanı yaşayan minik yavrularımız yüzünüzdeki sevinç hiç eksik olmasın. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Öğrencilerin çeşitli gösterilerinin ardından ilçe protokolü tarafından karne dağıtımı yapıldı.