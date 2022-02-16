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Kartepe’de kayak kursları başladı

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Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kayak kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler neticesinde 400 genç kayak yapmayı öğrenecek.

Kartepe’de kayak kursları başladı
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Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kayak kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler neticesinde 400 genç kayak yapmayı öğrenecek.

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Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kayak kursları, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması sonrasında başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde bu dönem 400 gence kayak eğitimi verilecek. Türkiye’de ilk kez Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan kayak kurslarında son 10 yılda 3 bine yakın genç kayak eğitiminden faydalandı. Başlatılan kayak kurslarında 10-18 yaş aralığındaki gençlere salı ve perşembe günleri uzman ekipler tarafından eğitim veriliyor.

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