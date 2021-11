Kartepe’de sokak hayvanları için hazırlanan merkezin çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyeleriyle birlikte yapımı devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’nde ki çalışmaları yerinde inceledi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 4 bin metrekare alanda hizmet verecek. Merkezde 150 metrekare hizmet binası, 80 ve 60 metrekarelik toplamda 140 metrekare iki ayrı yapıda 20 adet hayvan barınağı, hizmet binası içerisinde 1 adet post operatif alan, 1 adet ameliyathane, 1 adet muayenehane, 1 adet veteriner hekim odası, 1 adet özel ilaç odası, 1 adet ecza odası, danışma, sosyal alan, 1 adet sarf malzeme deposu yer alacak. 20 adet barınak içerisinde 60 metrekarelik yapıda hasta hayvan kabulü, banyo, kafesler ve 80 metrekarelik yapıda ise sağlıklı hayvan kafesleri, müşahede alanı, karantina alanı, malzeme deposu ve kedi evi yer alacak.

Mustafa Kocaman’a teşekkür eden KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Kartepe’ye çok yakışan bir hizmet. Belediye başkanımıza sokak hayvanlarına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tesis olmuş. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır ve bizde açılışa mutlaka katılacağız" ifadelerini kullandı.

"Sokak hayvanları hayatın parçasıdır"

Sokak hayvanlarını önemsediklerini ifade eden Mustafa Kocaman, "Kartepe’de yaşayan her can kıymetlidir. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı koşullara sahip olması için bu merkezi hizmete sunuyoruz. Rehabilitasyon merkezimiz ile sokakta yaşayan dostlarımıza daha iyi hizmet verilecektir. Sokak hayvanları hayatın parçasıdır. Onların bakımından beslenmesine kadar her anlamda yanlarındayız" dedi.