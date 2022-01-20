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Kartepe’de sokak hayvanları için mama dağıtımı

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Kartepe Belediyesi ekipleri, beklenen kar yağışı sonrasında ilçenin belirli noktalarında sokak hayvanları için mama bırakmaya devam ediyor.

Kartepe’de sokak hayvanları için mama dağıtımı
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Kartepe Belediyesi ekipleri, beklenen kar yağışı sonrasında ilçenin belirli noktalarında sokak hayvanları için mama bırakmaya devam ediyor.

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Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için yıl boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini, havaların soğuduğu yağışların arttığı bu dönemde de sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz. Beklenen kar yağışı sonrasında ekiplerimiz tarafından belirli noktalarda besleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Minik can dostlarımız bize emanet. Sokak hayvanlarının ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından giderilmektedir" dedi.

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