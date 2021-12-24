Kartepeli sporcular ödüllerini aldı

2021 Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreninde dereceye giren Kartepeli sporculara ödülleri verildi.

2021 Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi. Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende, bu sezon organize edilen ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceye giren kulüp ile sporculara kupaları verildi. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 2021 yılı içerisinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonu, Türkiye Motocross üçüncülüğü, Türkiye Enduro üçüncülüğü ve Türkiye Süper Moto üçüncülüğü elde etti. Törende konuşan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, "64 amatör spor federasyonu var. 18 senelik federasyonun defalarca dünya şampiyonası düzenlemesi ve 2 dünya şampiyonu çıkarması, gurur verici" dedi.

Kartepeli sporcuların elde ettiği başarılardan dolayı gururlandığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman sporculara başarılar diledi.