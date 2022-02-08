Kartepe’ye yeni kaldırım ve park

Kartepe Belediyesi ekipleri, ilçeye yeni kaldırım ve parklar kazandırıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 Karayolu İbrikdere ve Uzuntarla Mahallerinde bulunan alt geçitlerde yapılan 300 metre uzunluğunda ki kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kocaman, daha sonra İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesi Park Durağı arkasında yapılan çocuk oyun alanında inceleme yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 50 metre kare sert zemin üzerine yapılan çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı yapıldı. 30 metrekare çocuk oyun alanında minikler için iki kuleli oyun grubu, salıncak, tahterevalli konulurken, dinlenme alanına kamelya ve piknik masası montajı da yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, "Kartepe’miz her gün gelişiyor, büyüyor. Bu hızlı değişime hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ayak uydurmak için gece-gündüz sahadayız. İbrikdere ve Uzuntarla Mahallemizde yayalarımızın daha güvenli geçişleri için yaya kaldırımı çalışmaları tamamlandı. Çocuklarımız güvenle oynamalı, eğlenmeli. Mutlu bir çocukluk, yetişkinlik dönemi için çok önemlidir. Çocuklarımız çocukluğunu yaşayarak büyümeli" dedi.