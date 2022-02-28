Karting Turnuvasında 109 sporcu mücadele etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Liseler Karting Turnuvası eleme yarışlarında toplam 109 sporcu mücadele etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 26-27 Şubat tarihlerinde Outlet Center Karting Pistinde düzenlenen yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Eleme yarışlarında 2 ayrı kategoride 109 sporcu mücadele etti. Final elemelerine katılacak sporcuların belirlendiği organizasyon, iki günde nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Organizasyon sonunda bayanlar kategorisinde 49 sporcunun katıldığı eleme yarışında 300 metrelik parkurda 6 tur içinde en iyi zamanı yaparak birinciliği Buse Demiray alırken, ikinciliği Nurgül Açıkgöz, üçüncülüğü Senanur Erkan elde etti. Erkekler kategorisinde ise yine 300 metrelik parkurda 6 tur içinde en iyi zamanı yapan Yaser Altuner, 60 sporcunun katıldığı eleme yarışını birinci sırada tamamladı. Yusuf Efe Kurt ikinciliği, Berkay Karaağ üçüncülüğü aldı.

Akademi Liseler Karting Turnuvası 5 Mart’ta düzenlenecek final eleme yarışlarıyla devam edecek ve tüm kategorilerde şampiyonlar 13 Mart’ta belli olacak.