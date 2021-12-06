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Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, bayrak töreninde Mollafenari’de

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Her hafta bir okulda bayrak törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu hafta Mollafenari İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerine konuk oldu.

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, bayrak töreninde Mollafenari’de
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Her hafta bir okulda bayrak törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu hafta Mollafenari İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerine konuk oldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya bayrak törenine katıldığı öğrencilerle birlikte başladı. Her hafta bir okulda bayrak törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu hafta Mollafenari İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerine konuk oldu. Okula gelişinde okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz; saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı öğrencilerle birlikte okudu. Bayrak töreninde öğrencilerle dersleri hakkında sohbet eden Başkan Büyükgöz, başarının anahtarının çok ve düzenli çalışmak olduğunu söyledi. Bayrak törenin ardından sınıflara geçen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğretmenler odasında da okulda görevli eğitimcilerle de bir süre sohbet etti. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz tüm öğrencilere derslerinde ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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