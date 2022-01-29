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Kırılan ağaç dalları toplanıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında kırılan ağaç dallarını toplayarak kazaların önüne geçiyor.

Kırılan ağaç dalları toplanıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında kırılan ağaç dallarını toplayarak kazaların önüne geçiyor.

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Karla etkin bir mücadele gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun mesaiye devam ediyor. Şiddetli kar yağışı ile birlikte beyazlara bürünen kentte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışan ekipler, kar ağırlığını taşıyamayan ve kırılan ağaçlar dallarını da cadde ve sokaklardan temizliyor. Kocaeli genelindeki park ve bahçelerde, yol kenarlarında, otobüs duraklarında temizlik işlerine sürdüren ekipler,, Gebze bölgesinde de yoğun ve etkin bir çalışma yürütüyor.

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