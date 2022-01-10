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Kırsal mahallelerdeki halk meclisi toplantıları tamamlandı

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kırsal mahallelerdeki halk meclislerini Tavşanlı, Muallimköy ve Eskihisar toplantılarıyla tamamladı.

Kırsal mahallelerdeki halk meclisi toplantıları tamamlandı
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kırsal mahallelerdeki halk meclislerini Tavşanlı, Muallimköy ve Eskihisar toplantılarıyla tamamladı.

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Halk meclislerine kırsal mahallelerle devam eden Başkan Büyükgöz, hafta sonu ilk olarak Eskihisar Mahallesi sakinleriyle buluştu. Eskihisar’ın ardından Muallimköy ve Tavşanlı mahallelerinde de halk meclisi toplantısı gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamalarda, "Eskihisar Kalesi’nin çevre düzenlemesi uzun zamandır beklenen projeydi. Hamdolsun, bizlere nasip oldu. Zaten güzel olan Eskihisar’a bir güzellik daha katacağız. Muallimköy’de gerçekleştirdiğimiz imar uygulamalarıyla 1379 hak sahibi tapularına kavuştu. Göreve geldiğimiz günden bu yana üstyapı çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerimize 85 milyon TL’lik yatırım yaptık" ifadelerini kullandı. Kırsal mahallelerdeki halk meclislerini tamamlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplantılarda hem belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı.

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