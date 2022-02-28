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Kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarını yeniliyor.

Kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarını yeniliyor.

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Kent genelinde hayata geçirdiği kavşak, tünel, köprü, üst geçit projeleriyle ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarıyla yayaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğünce kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor. Ana arterler başta olmak üzere Kocaeli genelinde bu yıl içerisinde 50 bin uyarı ve tanzim işaret levhaları, 2 bin 500 bilgi levhası montajı yapılacak. Şubat ayında ise 5 bin adet uyarı ve tanzim işaret levhaları ile 200 bilgi levhaları montajı tamamlandı.

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