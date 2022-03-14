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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yemek tırı Ukrayna sınırında

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna’da acil insani ihtiyaçların karşılanması için bölgeye mobil yemek tırını göndermişti. Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret şehrinde konumlandırılan tır, AFAD gözetiminde yemek dağıtımına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yemek tırı Ukrayna sınırında
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna’da acil insani ihtiyaçların karşılanması için bölgeye mobil yemek tırını göndermişti. Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret şehrinde konumlandırılan tır, AFAD gözetiminde yemek dağıtımına başladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Türkiye harekete geçmiş, acil insani ihtiyaçların giderilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) toplanan yardımlar Ukrayna’ya ulaştırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Antikkapı bünyesinde bulunan mobil yemek tırını geçtiğimiz hafta bölgeye sevk etmişti. Büyükşehirin yemek tırı Ukrayna-Romanya sınırındaki Siret şehrinde konumlandırıldı. AFAD görevlileri tırda yemek üretimine başladı.

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