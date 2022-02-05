Kocaeli Fuarı’nda 52 yapı yıkıldı

Kocaeli Fuarı’nda yapılacak proje için yıkım çalışmaları devam ederken 52 yapının yıkımı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı’ndaki yapıların yıkımı sürüyor. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 5 betonarme ve 47 sezonluk prefabrik toplamda 52 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Aralık ayından başlayan ilk yıkımlar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü yanındaki yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı da fuar içerisinden aynı yere taşınmıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı temmuz ayında fuar içerisindeki yerinden eski Kandıra Sapağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki bir binaya taşınmıştı. Büyükşehir ekipleri, yıkım çalışmaları dahilinde 14 adet betonarme ve 1 adeti sezonluk prefabrik yapı olmak üzere toplamda 15 yapının daha yıkımını yapacak. Ekipler son olarak boşaltılan bir çay bahçesinin yıkımını gerçekleştirdi.