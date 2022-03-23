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Kocaeli’de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kocaeli’de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze’de farklı tarihlerde meydana gelen ’tehdit ve kasten yaralama’ olaylarının şüphelisi olan, aynı zamanda ’kasten öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay, ’kasten yaralama’ suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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