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Kocaeli’de onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli’de onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı narkotik suçlarla mücadele ekipleri, 13-19 Kasım tarihleri arasında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 22 gram esrar, 3 kilo 882 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 262 gram metamfetamin, 94 kök kenevir bitkisi, 2 gram skunk, 30 gram eroin, 21 kilo 150 gram afyon sakızı, 2 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Ayrıca yapılan operasyonlar kapsamında 85 şahsa adli işlem başlatılırken, 12 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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