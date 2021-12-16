Kocaelili ihracatçılar, ihracat eğitiminde buluştu

İstanbul’dan sonra en çok ihracat yapılan il olan Kocaeli’nde ihracatçılar, ihracat eğitiminde bir araya geldi. Kocaeli Ticaret Odası ve TurkishExporter katılımıyla düzenlenen eğitimde ihracatçılara yurtdışı pazarlara açılmak ve ithalatçılarla buluşmak konusunda bilgiler verildi. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “E-ihracat birçok potansiyel iş fırsatı sunuyor, sürdürülebilir gelir kapısı aralıyor. Bu ivmeyi üreticilerimizin dijital süreçlere adapte olmasıyla tüm alt sektörlerde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Kocaeli, İstanbul’dan sonra en çok ihracat yapılan il oldu. Kocaelili ihracatçılara Kocaeli Ticaret Odası ve TurkishExporter katılımıyla ihracat eğitimi verildi. 4 ve 11 Aralık tarihlerinde düzenlenen eğitimde hedef pazar belirlemeden ödeme sistemlerine, B2B ticaretin zorunluluklarından devlet yardımlarına kadar birçok konuda paylaşımlar yapıldı.

Uzmanlarından ihracat dersleri

4 Aralık’ta başlayan ihracat eğitimlerinin ilk bölümünde Dr. Zeynep İyiler pandemi sonrası değişen küresel ticaret trendlerini paylaşarak, ihracatçıların hedef ülke belirleme metodolojisinin nasıl olması gerektiğini aktardı. 11 Aralık’ta devam eden eğitim serisinde B2B e-ticaret, mevzuatlar ve daha birçok konu Dr. Zeynep İyiler tarafından anlatıldı. Eğitimlerin her iki gününde de B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, üreticilerin dünyanın birçok noktasından alıcılarla buluşabileceği platformunda katılımcılar için demo üyelik fırsatı sundu.

Kocaeli, 15 milyar dolarla ihracatta ikinci

İhracatta Kocaeli’nin Türkiye için kritik bir pozisyonda olduğunu belirten Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, "TİM verilerine göre 2021’in 10 aylık döneminde Kocaeli’nden dünyanın farklı noktalarına 15 milyar 588 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamla Kocaeli İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ihracata en çok katkı yapan ikinci ili oldu. Kocaeli’nin ihracattaki en büyük kalemi olan otomotiv endüstrisinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 5,7 milyar dolara, ikinci en büyük ihracat kalemi kimyevi maddelerde ise yüzde 64’lük artışla 3,5 milyar dolara ulaşıldı. Bu ivmeyi üreticilerimizin dijital süreçlere adapte olmasıyla tüm alt sektörlerde görmek istiyoruz. E-ihracat birçok potansiyel iş fırsatını sunduğu gibi üreticiler için sürdürülebilir bir gelir kapısı aralıyor" dedi.

“Şirketler globaldeki rekabeti farklı pazarlara taşıyabilir”

Kocaeli’nin ihracatta büyük işler başarmasına rağmen hala daha potansiyelini tam olarak yansıtmadığını söyleyen TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, "Kocaeli’ndeki büyük şirketlerimiz daha önce hiç varlık göstermedikleri pazarlara e-ihracat çalışmalarıyla ulaşarak globaldeki rekabeti farklı pazarlara taşıyabilir. Aynı şekilde küçük ve orta ölçekli üreticilerimiz de ihracata adım atarak hem ülkemize döviz girdisi sağlayabilir hem de ürünleri için yeni alıcılar bulabilir. TurkishExporter olarak halıdan gıda ürünlerine, elektronikten endüstriyel ürünlere kadar binlerce üründe, yurt dışındaki alıcılardan gelen ithalat taleplerini Türkiye’deki üreticilere iletiyoruz. Bu eğitim serisinde de üreticilerimiz için önemli bilgileri paylaştık, umarım herkes için faydalı olur" şeklinde konuştu.