Kocaeli’nin en iyi kareleri belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Turizm Şehri Kocaeli” temalı 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı.

923 kişinin toplam 3 bin 331 adet fotoğraf ile katıldığı yarışmada 4 kategoride 20 eser derece alırken, 100 eser de sergileme ve satın almaya layık bulundu. Turizm Şehri Kocaeli temasıyla onuncu kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gözünden çıkan fotoğraflarla yarıştı.

29 farklı ilden katılım

Kocaeli’nin doğası, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmada değerlendirmeler Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Fotoğrafçı Cengiz Han Günesen, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kaşıkçı, Prof. Dr. Emre İkizler, yaban hayatı fotoğrafçısı Ümit Malkoçoğlu ve Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Kocaeli’de Yaban Hayat, Kocaeli’de Doğa ve Macera, Kocaeli’de Kültürel Zenginlik ve Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar kategorilerinden Konya, İzmir, Rize, Antalya gibi 29 farklı ilden gelen eserler arasından dereceye giren fotoğrafları titizlikle seçti.

Derece alanlar

4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında 4 ayrı kategori altında fotoğraflar değerlendirildi. Kocaeli’de Yaban Hayat kategorisinde Erkan Üskan (Yalı Çapkını), Kocaeli’de Doğa ve Macera kategorisinde Murat İbranoğlu (Derince), Kocaeli’de Kültürel Zenginlik kategorisinde Melih Sular (Saatçi Mikail), Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar kategorisinde Mustafa Kocakoç (Kapı) fotoğraflarıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Yarışmacılar her kategoriden en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katıldı. Her bir kategori için birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek. 1000 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve satın almaya değer bulunan fotoğraflar içinde 200 TL ödeme yapılacak. 17 Aralık tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek ödül töreninde derece alan fotoğraflar ve sergilemeler ile birlikte hem Ormanya hem de Kongre Merkezinde eş zamanlı fotoğraf sergisi düzenlenecek.