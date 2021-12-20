KOGACE, İHA muhabirine yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınadı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayın programında İHA Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırısını yazılı açıklama ile kınadı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yapılan canlı yayın sırasında Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, İHA Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyor, kendisini meslektaşımız olarak tanımadığımızı önemle belirtiyoruz. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak şiddetin ve şiddete seyirci kalanların her türlüsünü reddediyor, hepimizin yüreğini sızlatan bu olayda şiddete maruz kalan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz" denildi.