Körfez Belediyesi’nde heyecanlı final

Körfez Belediyesi’nin personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Penaltılara giden final maçında kazanan Destek Hizmetleri Müdürlüğü oldu.

Körfez Belediyesi’nin personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi Kapalı Halı Saha’da gerçekleştirilen final gecesinde ilk olarak üçüncülük maçı oynandı. Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasında oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçı 6-4’lük skorla Park ve Bahçeler Müdürlüğü kazandı.

Final müsabakasına Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, çalışanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük heyecanın yaşandığı final maçı ise Zabıta Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandı.

Kıran kırana geçen final maçında Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2-0 öne geçti. Maçın son 10 dakikasına baskılı şekilde giren Temizlik İşleri Müdürlüğü, peş peşe bulduğu gollerle beraberliği yakaladı. Berabere biten maç sonrasında seri penaltı atışlarına geçildi. Büyük heyecanın yaşandığı penaltı atışları sonrasında 5-4’lük üstünlükle şampiyonluğu Destek Hizmetleri Müdürlüğü kazandı.

Kupa töreninde konuşan Başkan Vekili Faruk Denli, "Kaybedenin olmadığı bir turnuva. Bizim gönlümüzde tüm takımlarımız şampiyon oldu" dedi. İlk dörde giren takımlara kupa ve madalya verildi.