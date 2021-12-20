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Körfez’de 6 bin 500 metrekarelik alana kent meydanı yapılacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi işbirliğince, Yarımca’da 6 bin 500 metrekarelik alana kent meydanı inşa edecek.

Körfez’de 6 bin 500 metrekarelik alana kent meydanı yapılacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi işbirliğince, Yarımca’da 6 bin 500 metrekarelik alana kent meydanı inşa edecek.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mehmet Akif Ersoy Cami’de vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz çıkışında dernek lokalinde hem cemaatle selamlaşan hem de sohbet eden Başkan Şener Söğüt, vatandaşların taleplerini de dinledi. Bölgede yapılacak olan kent meydanı ve park düzenlemesi ile ilgili de soruları cevaplayan Başkan Şener Söğüt, "Körfez’e ve Yarımca’ya yakışan bir kent meydanı olacak" ifadelerini kullandı.

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"Parkı da yenileyeceğiz"

Kent meydanını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşa edeceklerini kaydeden Başkan Söğüt, "Büyükşehir belediyemiz ile birlikte 6 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçireceğiz. Alan içerisinde sağlık ocağı, yeşil alan ve cafe yapısından oluşan meydan düzenlemesi planlanıyor. Ayrıca yolun alt kısmında yer alan ve yaklaşık 8 dönümlük alana sahip 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nı da yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

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