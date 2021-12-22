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Körfez’de ağaçlara kış bakımı yapılıyor

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Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ilçedeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez’de ağaçlara kış bakımı yapılıyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ilçedeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor.

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Ekipler gün boyunca uzatmalı motorlu testereyle yerden, sepetli vinç ile havadan budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Budanan dallar ekipler tarafından kompost üretim tesisine getirilerek öğütülüyor ve gübreye dönüştürülüp yeniden toprakla buluşturuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Hacı Osman Mahallesi ve Atalar Mahallesi’nde çalışma yürüttü. Ekipler tarafından ağaçlarda uzatmalı motorlu testereyle budama yapıldı. Budama çalışması ile hem ağaçların gelişimi kuvvetlendiriliyor hem de yaya ve araçlar için oluşabilecek tehlikeler ortadan kaldırılıyor.

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