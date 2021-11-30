Körfez’de fırtına mesaisi

Kocaeli genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle, Körfez ilçesinde de ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları güvenlik amacıyla bulundukları bölgeden kaldırdı. Çalışmalar, gece boyunca devam etti.

Şiddetli fırtına ve yağış sonrasında meydana gelen ağaç devrilmesi ve çatı uçmalarına karşı Körfez Belediyesi ekipleri müdahalede bulundu. İlçe genelinde devrilen ağaçlar ise kısa sürede kaldırıldı. Kentin birçok noktasında hissedilen fırtınaya karşı, onlarca personel ve iş makinesi seferber oldu. Trafik emniyetinin sağlanması adına, fırtına nedeniyle yola savrulan nesneler kaldırıldı. Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların olumsuz bir duruma karşı 500 00 50 İletişim Merkezi’ne bilgi vermeleri istendi.