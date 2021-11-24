Körfez’de Öğretmenler Günü’ne özel voleybol turnuvasının şampiyonu Uluğbey Ortaokulu oldu

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası’nda şampiyon Uluğbey Ortaokulu oldu.

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası’nın finali gerçekleştirildi. Final maçını izlemeye gelenler arasında; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve meclis üyeleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda izleyici yer aldı.

19 takım ve yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı turnuvanın finali Uluğbey Ortaokulu ve Yarımca Ortaokulu arasında oynandı. Kıran kırana geçen maçlar sonrasında gülen taraf Uluğbey Ortaokulu oldu. Turnuvanın üçüncüsü ise Çelik Sanayi Ortaokulu olurken, dördüncüsü 17 Ağustos Ortaokulu oldu.

Maç sonrasında öğretmenler büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk kupasını da Başkan Şener Söğüt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt takdim etti. Kupa töreninde konuşan Başkan Söğüt, “Kaybedenin olmadığı bir final maçı oldu. Müthiş bir heyecan yaşadık. Adeta profesyonel bir voleybol maçı izledik. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.