Körfez’de temizlik çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını daha temiz bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın 7 günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği geniş çaplı mıntıka temizliğini sürdürüyor. Günün erken saatlerinde mıntıka temizliğine başlayan ekipler; cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda sürdürdüğü çalışmalarına; dere kenarları, boş araziler, yolcu duraklarında da devam ediyor. Ekipler, hem çöpleri topluyor hem çöp kutularını dezenfekte ediyor hem de süpürme araçlarıyla Körfez’in dört bir yanını temizliyor.