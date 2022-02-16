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Körfez’de temizlik çalışmaları sürüyor

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Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını daha temiz bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez’de temizlik çalışmaları sürüyor
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Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını daha temiz bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın 7 günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği geniş çaplı mıntıka temizliğini sürdürüyor. Günün erken saatlerinde mıntıka temizliğine başlayan ekipler; cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda sürdürdüğü çalışmalarına; dere kenarları, boş araziler, yolcu duraklarında da devam ediyor. Ekipler, hem çöpleri topluyor hem çöp kutularını dezenfekte ediyor hem de süpürme araçlarıyla Körfez’in dört bir yanını temizliyor.

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