Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

Körfez Belediyesi, son 1 yılda 15 bin 496 ağacı toprakla buluştururken, mevsimlik çiçekle de kent genelini güzel bir görünüme kavuşturdu.

Körfez Belediyesi, ağaçlandırma seferberliği kapsamında yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer kurumlarla da iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sadece bir yıl içerisinde 15 bin 496 ağacı toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Fidan dikiminin yanında yetişmiş ağaçları da toprakla buluşturan Körfez Belediyesi, kentin yeşiline yeşil kattı. Her mevsimde farklı renklere bürünen Körfez, kış mevsiminde de mevsime uygun mevsimlik çiçekler ile farklı renklerle donatıldı. Yeşil alanların sayısını arttırmak için de çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi, ilçeye kazandırdığı parklarla vatandaşlara sosyal donatı alanları oluşturdu.

Yapılan çalışmalar

2021 yılında 7 park, 13 yeşil alan yapımını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlimtepe yolu üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan hafriyat döküm sahasının da ağaçlandırılması için çalışma başlattı. 150 dönümlük alanda sadece 2021 yılında 5 bin 100 meşe ve akasya fidanı dikimi gerçekleştirildi. Çalışmanın 2022 yılında da devam edeceği belirtildi. Körfez Belediyesi, 2021 yılı içinde Barbaros Mahallesi’nde toplam 14 dönümlük arazi üzerinde yapımına başladığı Cevher Dudayev Barbaros Parkını 9 ay içerisinde tamamlayarak, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Cevher Dudayev Barbaros Parkı’nın yanı sıra, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde de iki yeni park alanı oluşturuldu. Prof. Dr. Osman Durmuş Parkı ve Hacı Bektaş-ı Veli Park’larında ki çalışmaları tamamlayan Körfez Belediyesi, yapılan açılışın ardından parkları hizmete açtı. Park yapımı ve revize çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, meydan düzenlemeleriyle de yeşil alanlar oluşturuyor. Mimar Sinan Mahallesi’nde Atatürk Anadolu Lisesi’nin arkasında atıl durumda olan meydanı düzenlenerek vatandaşların vakit geçireceği ‘yeşil alan’ mahalleye kazandırıldı.

"Geleceğe hazırlıyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Körfez’in yeşil kimliğini yeniden ön plana çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Hedefimiz Körfez’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarmak. Toprağımızı yeşillendirerek geleceğimiz olan çocuklarımızı çok daha temiz, sağlıklı ve güvenli ortamda geleceğe hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.