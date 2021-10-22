Körfez’in standı YÖREX’te ilgi görüyor

Antalya’da düzenlenen 11. Yöresel Ürünler Fuarı’nda yer alan Körfez Belediyesi’nin standı ilgi görüyor.

Körfez’in standı YÖREX’te ilgi görüyor
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Antalya’da düzenlenen 11. Yöresel Ürünler Fuarı’nda yer alan Körfez Belediyesi’nin standı ilgi görüyor.

Körfez’in kültürel ve yöresel ürünleri, Antalya’da bu yıl 11’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) tanıtılıyor. Fuarın açılışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da ziyaret ettiği ve Hereke Halısı dokuduğu standa, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler de ilgi gösteriyor. Körfez’in kültürel ve yöresel değerleriyle ilgili broşürlerin dağıtıldığı stantta, kiraz lokumu ikramı da yapılıyor.

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