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KTO’dan avantajlı anlaşma

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Körfez Ticaret Odası (KTO) ile özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniği arasında protokol imzaladı. Protokol kapsamında, oda üyeleri diş sağlığı konusunda tedaviye yönelik tüm müdahale süreçleri boyunca indirimli hizmet bedelinden faydalanabilecek.

KTO’dan avantajlı anlaşma
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Körfez Ticaret Odası (KTO) ile özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniği arasında protokol imzaladı. Protokol kapsamında, oda üyeleri diş sağlığı konusunda tedaviye yönelik tüm müdahale süreçleri boyunca indirimli hizmet bedelinden faydalanabilecek.

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KTO ve Emoji Dent Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında üyeler için protokol imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Bu kalitede bir poliklinik ile yaptığımız avantajlı indirim anlaşması sayesinde üyelerimizin sürdürülebilir şekilde diş sağlığı hizmeti alacak olmaları bizi mutlu etti" dedi.

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