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KTO’dan eğitime avantajlı destek

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Körfez Ticaret Odası, çalışanları ve birinci derece yakınlarına özel indirim sağlamak için Özel Kocaeli Simya Koleji ile avantajlı indirim anlaşması imzaladı.

KTO’dan eğitime avantajlı destek
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Körfez Ticaret Odası, çalışanları ve birinci derece yakınlarına özel indirim sağlamak için Özel Kocaeli Simya Koleji ile avantajlı indirim anlaşması imzaladı.

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Körfez ilçesinin ticari, sosyal ve ekonomik gelişmelerine öncülük eden ve gelişimine destek olabilecek adımları planlayıp, hayata geçirme çabasında olan Körfez Ticaret Odası, kendi üye ve çalışanlarının yakınlarına yine eğitim alanında destek sağladı. KTO ve Özel Kocaeli Simya Koleji arasında protokol imzalandı. Protokol sayesinde oda üyelerinin birinci derece yakınları bu avantajlı eğitim fırsatlarından yararlanabilecek. Gelişmişlik düzeyine çıkan tek yolun nitelikli eğitime verilen önem ile ölçülebildiğini dile getiren Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Bu protokollerin geleceğe ışık tutan adımlar olması ve bu desteklere vesile olabilmek beni çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

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