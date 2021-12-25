İzmit Yenidoğan’da toplam 653 metrekare alanda inşa edilen 5 katlı kültür merkezinde sona gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde inşa edilen kültür merkezinde sona gelindi. Merkezde; 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası, bir rezerv oda, bodrum katta ise bilgisayar odası bulunuyor. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunuyor. 2. katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası yer alıyor. 5 katlı, toplam 653 metrekare alana sahip Kültür merkezinin dış cephe işlemleri ise tamamlandı. Asma tavan ve zemin kaplama işleri biten merkezin elektrik tesisatları çekilerek binanın yüzde 95’inin tamamlandı bildirildi.