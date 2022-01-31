"Kurtar Beni Damat" oyunu sahnelendi

Gölcük Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yeniden sahnelenen "Kurtar Beni Damat" adlı tiyatro oyunu, tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Gölcük Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinliklerinde gala yaparak tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazanan "Kurtar Beni Damat" adlı tiyatro oyunu, yeniden seyircisi ile buluştu. Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Gösteri öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de salondaki yerlerini alarak vatandaşlarla birlikte oyunu izledi.

Tiyatro ekibini tebrik eden Ali Yıldırım Sezer, "Sanatta öncü kent olma hedefiyle hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.