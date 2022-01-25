banner4556

"Kurtar Beni Damat" yeniden seyirciyle buluşacak

banner4336

Aralık ayında yaptığı gala ile büyük beğeni kazanan "Kurtar Beni Damat" adlı tiyatro oyunu, Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

"Kurtar Beni Damat" yeniden seyirciyle buluşacak
banner4582

Aralık ayında yaptığı gala ile büyük beğeni kazanan "Kurtar Beni Damat" adlı tiyatro oyunu, Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

banner4575

Gölcük Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinliklerinde gala yaparak tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazanan "Kurtar Beni Damat" tiyatro oyunu yeniden sahnelenecek. Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri yeniden sahnelenecek olan oyun, 28 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda perdelerini açacak. Murat Kaçmaz’ın yazıp yönettiği, Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek oyun, bir kez daha tiyatroseverlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karda işe giden Gaziosmanpaşalılara sıcak çorba...
Karda işe giden Gaziosmanpaşalılara sıcak çorba...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616