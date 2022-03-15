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Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemil Meriç’e ziyaret

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17-35 yaş arası özel bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, lise ve üniversite öğrencilerini misafir etti.

Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemil Meriç’e ziyaret
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17-35 yaş arası özel bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, lise ve üniversite öğrencilerini misafir etti.

Özel gereksinimli bireyler, kendilerini ziyarette eden lise ve üniversite öğrencileriyle yapılan etkinlikte kaynaşma sağlayarak sosyalleşme imkanı buldu. Misafir öğrenciler, özel gereksinimli bireyler ile seramikten kalemlikler yaptı. Ardından misafir öğrenciler, özel gereksinimli bireyler ile yiyecek atölyesinde simit poğaça ve fındıklı kurabiye yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Karşılıklı sohbet ve gözlem ortamının yanı sıra her iki grubun öğrencileri de kaynaşmış fırsatı buldu. Lise ve üniversite öğrencileri etkinlikten memnun kaldıklarını, kendilerine çok şey kattığını belirtti. Özel bireyler ise ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşadı.

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