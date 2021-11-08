Liseli gençler Körfez’in saklı güzelliklerini keşfediyor

Körfez Belediyesi’nin doğa yürüyüşü etkinliğine katılan öğrenciler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Liseli gençler Körfez’in saklı güzelliklerini keşfediyor
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Körfez Belediyesi’nin doğa yürüyüşü etkinliğine katılan öğrenciler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Körfez Belediyesi, Yarımca Anadolu Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini yürüyüş etkinliğinde ağırladı. Yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Sevindikli Kültür Merkezi önünde buluşan topluluk önce kahvaltı yaptı sonrasında tarihi Taşköprü’ye yürüdü. Başkan Söğüt öğrencilere tarihi Taşköprü hakkında detaylı bilgiler verirken, öğrenciler 2 bin yıllık tarihi olan Taşköprü’ye hayran kaldı. Yürüyüş daha sonra zorlu parkurla devam etti. Çoban Geçidi boyunca gerçekleştirilen yürüyüş, köy içlerine yapılan ziyaretle de devam etti.

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