Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi, KTO’da paylaşıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında hayata geçirilen "Lojistik Sektörü Mevcut Durum Analizi" projesi sonuç raporu 9. Meslek grubu (lojistik-nakliye) üyeleriyle paylaşıldı.

Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonunda gerçekleşen organizasyona Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Kocaeli Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası sektör temsilcileri, Körfez Ticaret Odası meslek grubu üyeleri katıldı. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Muhammed Bamyacı tarafından yapılan sunumda proje sürecinde yapılan kamu kurumu yöneticileri ile yapılan görüşmeler, sektör ziyaretleri, uygulanan anketler ile elde edilen sonuçların analizi katılımcılar ile paylaşıldı. Körfez lojistik haritası ve sektörün katma değerli işleri hakkında bilgi verildi. Ardından tüm katılımcılara söz verilerek değerlendirmelerde bulunulması istendi. Katılımcıların eklemek istedikleri sektörel sorun ve çözüm önerileri ile ilgili notlar alındı.

Lojistik merkezin önemli bir rolü olacağı vurgulandı

Yapılan araştırma sonucunda; Körfez lojistik sektörünün limancılık ve taşımacılıktan lojistiğe evrilmesinde lojistik merkezin önemli bir rolü olacağı vurgulandı. Paylaşılan raporda, "Taşımacılık sektörü özelinde Körfez ilçesi ve çevresinde taşıma işleri organizatörleri (freight forwarder) depo, antrepo, gümrük, laboratuvar, konteyner doldurma-boşaltma istasyonu (CFS), araç park yeri vb. lojistik sektörü unsurları, park, araç tamir ve bakım merkezleri, fenni muayene imkanları ve lojistikle ilgili diğer destekleyici faaliyetler ile lojistik sektörü mensuplarının konaklama vd. sosyal ihtiyaçlarına yönelik tesislerin yer aldığı bir lojistik merkeze ihtiyaç vardır. Körfez ilçesinde bir lojistik merkez kurulması hem limanlardaki art alan problemine bir çözüm getirecek hem de Körfez ilçesindeki lojistik ve ticaretle uğraşan şirketler için bir avantaj olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, Körfez’in taşımacılık sektör sorunları katılımcılar ile paylaşıldı. Bu sorunlar arasında; araç muayene istasyonu bulunmaması, lojistik merkez bulunmaması, konaklama ve sosyal alan eksikliği, konteyner depolama alanı ihtiyacı, ana arterlere bağlantı yollarının yetersizliği, kentsel trafik sıkışıklığı, üst geçit/alt geçit / kavşak /sinyalizasyon eksikliği, mesleki yeterliliğe sahip personel eksikliği, lojistik sektörüne yönelik yetişmiş personel eksikliği, nakliye sektörüne yönelik sürücü eksikliği sıralandı.