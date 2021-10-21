MEB Şurası bölge istişare toplantısı Kocaeli’de yapıldı

KOCAELİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20’nci Milli Eğitim Şurası’nın bölge istişare toplantısı Kocaeli’de yapıldı.

20. Milli Eğitim Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da toplanacak. Şuranın hazırlık çalışmaları kapsamında Kocaeli’de bölge çalıştayı düzenlendi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerinin görüşlerinin rapor haline getirileceği iki günlük çalıştay, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. Çalıştay’da "eğitimde fırsat eşitliği" başlığı altında "okul öncesi, "ilköğretim ve ortaöğretimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" ana gündem konuları ele alınacak. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak nihai rapor, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilecek.