Mecliste Türkçe isim ve karakter uygulaması önergesi kabul edildi

Başiskele Belediyesi’nin şubat ayı 2. meclis toplantısında MHP meclis üyeleri tarafından, ilçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkında önerge sunuldu. Gündem maddeleri arasında yer alan önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi meclis salonunda Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün başkanlığında toplanan meclis, açılış ve yoklama ile başladı. Başiskele Belediyesi’nin bir önceki birleşime ait üyelere dağıtılan karar tutanağı oylanarak kabul edildi. Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Başiskele Belediyesi MHP meclis üyeleri Metin Demir ve Metin Kırcı tarafından hazırlanan önerge okundu. İlçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkında verilen önergenin gündem maddeleri arasına alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi 2. olağan meclis toplantısında 8 madde görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

MHP meclis üyeleri tarafından sunulan önergenin gündem maddeleri arasına oy birliğiyle girmesinin ardından 8. madde olarak oylamaya sunuldu. İlçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkındaki yazının, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.