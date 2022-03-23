Meyve fidanları toprakla buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1041 meyve fidanını toprakla buluşturuyor. Bu kapsamda, İzmit Atılım Anadolu Lisesi’nde protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte ilk fidan dikimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, "1041 Meyve Fidanı Dikme Etkinlikleri" kapsamında okulların bahçelerinde, ceviz ve Trabzon hurması fidanlarını toprakla buluşturuyor. Öğrencilerin çevre bilinciyle yetişmesi ve ağaç sevgisi aşılamak için hayata geçirilen proje ile ilk etapta 1041 fidan, pilot bölge seçilen İzmit ilçesindeki fidan dikme alanı bulunan 60 okulun bahçesine dikilecek. Proje, daha sonra Kocaeli genelindeki fidan dikme alanı bulunan 284 anaokulu, 296 ilkokul, 307 ortaokul ve 189 lise olmak üzere, toplam 1076 okulda uygulanacak.

"Hepimizin dikili bir ağacı olacak"

Öğrencilerin doğa bilincini kazanması ve doğanın bir parçası olduklarını anlamaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çakmak, "Bugün inşallah hepimizin dikili bir ağacı olacak. Büyükşehir Belediyemiz olarak şehrimizin yeşil ve sevimli bir şehir olması için ağaçlandırma çalışmalarını her zaman yürütüyoruz. Proje kapsamında ilimizde ilk fidanları burada toprakla buluşturuyoruz. Emeğinizden ve katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğimiz hayırlı olsun" diye konuştu.