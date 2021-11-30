banner4556

Millet Caddesi’nde asfalt çalışmaları devam ediyor

banner4336

Barbaros Mahallesi’nde elektrik ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi sonrası bozulan yollar yeniden konforlu hale getiriliyor.

Millet Caddesi’nde asfalt çalışmaları devam ediyor
banner3909
banner4558

Barbaros Mahallesi’nde elektrik ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi sonrası bozulan yollar yeniden konforlu hale getiriliyor.

Başiskele genelinde yapılan çalışmalar neticesinde zamanla eskiyen elektirk ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Geçen hafta Barbaros Mahallesi’nde belediye ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları Millet Caddesi’nde devam ediyor. Vatandaşların güvenle ulaşım sağlamaları için Sahil Mahallesi’nden Barbaros Mahallesi’ne kadar uzanan Millet Caddesi boydan boya asfalt onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaymakam Taşçı’dan ilçedeki hemşeri dernekleri...
Kaymakam Taşçı’dan ilçedeki hemşeri dernekleri...
  1. TEKİRDAĞ

banner4390

banner4321

banner3841