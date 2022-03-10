Milli İrade Meydanı ihalesi 11 Nisan’da yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı projesi için 11 Nisan Pazartesi Günü ihaleye çıkacak.

Kocaeli Milli İrade Meydanı Projesinin tanıtımı 29 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde projenin mimarı Mucip Ürger’in de katılımıyla yapılmıştı. Basın mensuplarının ve Kocaelililerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım programında projeyi anlatan mimar Ürger, "Proje, tam anlamıyla bir meydan projesi. Herkesin bir araya gelebileceği bir yer olarak tasarlamayı hedefledik. Yapmaya çalıştığımız şey bu saçağın altında konforlu, dinamik, insanların mutlu olacağı bir yaşam alanı kurmak" ifadesini kullanmıştı.

Cazibe merkezi olacak

Kocaeli Milli İrade Meydanı Projesinin yapım ihalesi 11 Nisan Pazartesi Günü yapılacak. Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor. Alanda ayrıca 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 metrekare içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunan yeşil alan, 11 bin 140 metrekare 350 araçlık açık otopark bulunuyor.