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Minikler Genç Akademi’yi ziyaret etti

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Kartepe Genç Akademi’yi ziyaret eden Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

Minikler Genç Akademi’yi ziyaret etti
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Kartepe Genç Akademi’yi ziyaret eden Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

Genç Akademi’de öğretmenlerle bir araya öğrenciler, Fetem atölyesinde deney yaptı, robotik kodlama sınıfında robotlarla eğlendi. Oyun bölümünde de keyifli zaman geçiren minikler, Kartepe Genç Akademi’nin en fazla ilgi gören bölümlerinden olan Planetaryum (Gökev) sınıfında uzayı keşfetti.

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Kartepe Genç Akademi’nin ilgi gördüğünü söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geleceğin Kartepe’sini ancak gençlerimizle inşa edebiliriz. Bunun için vatanına, milletine bağlı bilime, spora, sanata değer veren dünyayla yarışabilecek gençlerin yetişmesi eğitimle mümkün. Bizlerde geleceğimize yatırım yapmak için Kartepe Genç Akademi’yi kurduk. Gençlerimiz eğlenerek öğreniyor" dedi.

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